Reprodução/redes sociais Chuvas no Grande Recife causam estragos e mortes neste sábado

O governo de Pernambuco pediu ajuda às Forças Armadas na tarde deste sábado (28) para auxiliar nos resgates das vítimas das fortes chuvas que atingem o estado.



"Solicitei às Forças Armadas o envio de efetivo e de equipamentos que possam nos ajudar nesse trabalho que continua", anunciou o governador Paulo Câmara. "As equipes estão mobilizadas, o comitê de crise está trabalhando e vamos continuar monitorando as chuvas em todo o nosso estado", acrescentou.

Câmara ainda disse que antecipou neste sábado a nomeação de 92 bombeiros militares em Pernambuco. Os profissionais vão se juntar à força tarefa que já está ocorrendo para auxiliar os municípios mais afetados pelas chuvas.



