Reprodução/Planalto Doria e Bolsonaro são os padrinhos políticos que mais atrapalham em SP

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente Jair Bolsonaro (PL) são os políticos que mais atrapalham na corrida ao governo de São Paulo, segundo apontou o Datafolha, em uma pesquisa divulgada na noite desta quinta-feira (7). De acordo com a pesquisa, 66% não votariam em um candidato indicado pelo ex-governador, enquanto 62% não apoiariam um candidato apoiado pelo presidente.

Na pergunta sobre quando o candidato é apadrinhado por João Doria, as respostas foram as seguintes:

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 8%

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 66%

Talvez faça você votar nesse candidato: 23%

Outras respostas: 2%

Não sabe: 1%

Quando se tratou de falar do padrinho político de Bolsonaro, os resultados foram os seguintes:

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 18%

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 62%

Talvez faça você votar nesse candidato: 18%

Outras respostas: 1%

Não sabe: 1%

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre o apadrinhamento político por parte de Lula e seu provável vice, Geraldo Alckmin. Sobre esses nomes, a rejeição foi um pouco menor.

Em relação ao apadrinhado por Lula, os resultados foram:

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 27%

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 46%

Talvez faça você votar nesse candidato: 24%

Outras respostas: 2%

Não sabe: 1%

Quando perguntados sobre Alckmin, as respostas foram:

Levaria você a escolher esse candidato com certeza: 14%

Você não votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado: 50%

Talvez faça você votar nesse candidato: 33%

Outras respostas: 2%

Não sabe: 2%

