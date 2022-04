Agência Brasil Lula e Bolsonaro lideram a corrida presidencial, de acordo com as pesquisas

Divulgada nesta quarta-feira (6), nova Pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida presidencial, com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada — quando é apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos. Segundo o levantamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 30%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 25 de março, Lula também apareceu com 44% das intenções de voto, mas Bolsonaro havia apresentado uma queda, ficando com 26% . Os dados publicados hoje, no entanto, são os primeiros do instituto sem o nome do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) como pré-candidato , que antes aparecia na terceira posição , com 9% , e do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) , que tinha 1%.

Na nova pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) é quem aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. Dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos, ele empata tecnicamente com o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem 3%.

Doria também empata com a senadora Simone Tebet (MDB), que aparece com 2%, e com o deputado federal André Janones (Avante), que tem 1%.

Ainda de acordo com o levantamento, Felipe D´Ávila (Novo), o ex-deputado federal José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU) foram citados, mas não chegaram a 1% de citações.

Brancos e nulos totalizam 9% e 3% não responderam ou disseram que não sabiam responder.

Confira o cenário testado para o 1º turno na pesquisa estimulada:

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 30%

Ciro (PDT): 9%

Doria (PSDB): 3%

Tebet (MDB): 2%

Janones (Avante): 1%

Eymael (DC): 0%

Felipe D´Ávila (Novo): 0%

Vera (PSTU): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 3%

Divulgação / Ipespe Cenário primeiro turno na pesquisa estimulada





Além da retirada de Moro e Leite, a pesquisa também adicionou os nomes de Eymael e Vera Lúcia, que no último levantamento não apareciam.

Pesquisa espontânea



Já na pesquisa espontânea realizada pelo Ipespe, isto é, quando os entrevistados não recebem a lista de nomes de pré-candidatos, Lula ainda aparece na liderança, mas com 36% dos votos. Bolsonaro está em segundo lugar, com 27%, e Ciro em terceiro, com 4%.

Confira o resultado abaixo:



Lula (PT): 36%

Bolsonaro (PL): 27%

Ciro (PDT): 4%

Moro (União Brasil): 2%

Doria (PSDB): 1%

Janones (Avante): 1%

Tebet (MDB): 1%

Leite (PSDB): 0%

Marina Silva: 0%

Não sabe/não respondeu: 21%

Nenhum/branco/nulo: 7%

Divulgação / Ipespe Pesquisa espontânea





Segundo turno

O instituto realizou simulações do segundo turno com cinco cenários diferentes. Em todas em que está presente, Lula aparece como vencedor da corrida presidencial. Sem o nome do ex-presidente, Ciro Gomes ganha de Bolsonaro, que empata tecnicamente com Doria. Veja:

Cenário 1

Lula (PT): 53%

Bolsonaro (PL): 33%

Branco/nulo/não votaria/não sabe/não respondeu: 14%

Cenário 2

Leia Também

Lula (PT): 52%

Ciro (PDT): 25%

Branco/nulo/não votaria/não sabe/não respondeu: 23%

Cenário 3

Lula (PT): 55%

Doria (PSDB): 20%

Branco/nulo/não votaria/não sabe/não respondeu: 25%



Cenário 4

Ciro (PDT): 47%

Bolsonaro (PL): 37%

Branco/nulo/não votaria/não sabe/não respondeu: 17%

Cenário 5

Bolsonaro (PL): 39%

Doria (PSDB): 38%

Divulgação / Ipespe Cenários para um segundo turno









































Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 1.000 entrevistados de 16 anos ou mais, por telefone, em todas as regiões do país entre os dias 2 e 5 de abril. O índice de confiança é de 95,5% e o número de protocolo junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-03874/2022.

Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.