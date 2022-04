Reprodução Ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e ex-governador Márcio França (PSB) aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente

Novos dados do instituto Paraná Pesquisas divulgados nesta segunda-feira (4) mostram que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece na liderança para o governo do estado de São Paulo, com 30,2% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

Em seguida, aparecem os nomes do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), com 17,1%, e do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), com 12,6%. Com a margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados.

Com percentual menor, aparecem a deputada ederal Renata Abreu (Podemos), com 4,2%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) — que assumiu o Estado de São Paulo no último dia 2 após renúncia de João Doria (PSDB) —, com 3,5%.



O deputado federal Vinícius Poit (Novo), o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) e o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (Brasil 35) ficaram com 0,9%, 0,8% e 0,5%, respectivamente, segundo o levantamento. Todos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

Confira, a seguir, os cenários testados para um 1º turno:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 30,2%

Márcio França (PSB): 17,1%

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos): 12,6%

Renata Abreu (Podemos): 4,2%

Rodrigo Garcia (PSDB): 3,5%

Vinícius Poit (Novo): 0,9%

Felício Ramuth (PSD): 0,8%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 0,5%

Não sabe/não respondeu: 8,6%

Nenhum/branco/nulo: 21,5%

Divulgação Paraná Pesquisas Cenário 1





Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 31,1%

Márcio França (PSB): 17,6%

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos): 12,7%

Rodrigo Garcia (PSDB): 3,8%

Vinícius Poit (Novo): 1,4%

Felício Ramuth (PSD): 1,0%

Não sabe/não respondeu: 8,9%

Nenhum/branco/nulo: 23,4%

Divulgação Paraná Pesquisas Cenário 2





Cenário 3

Fernando Haddad (PT): 31,4%

Márcio França (PSB): 18,4%

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos): 12,9%

Rodrigo Garcia (PSDB): 4,0%

Não sabe/não respondeu: 8,8%

Nenhum/branco/nulo: 24,5%

Divulgação Paraná Pesquisas Cenário 3





Pesquisa espontânea

Tarcísio (5,4%), Haddad (3,5%) e França (1,8%) aparecem empatados dentro da margem de erro na pesquisa espontânea — quando os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos pré-candidatos.

A maioria (70,5%), porém, não sabe em quem votaria ou não respondeu à pergunta. Entre os entrevistados, 16,6% disseram que não votariam em ninguém.

Confira:

Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos): 5,4%

Fernando Haddad (PT): 3,5%

Márcio França (PSB): 1,8%

João Doria (PSDB): 0,7%

Guilherme Boulos (PSOL): 0,3%

Rodrigo Garcia (PSDB): 0,3%

Felício Ramuth (PSD): 0,2%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 0,1%

Vinícius Poit (Novo): 0,1%

Outros nomes citados: 0,6%

Não sabe/não respondeu: 70,5%

Ninguém: 16,6%

Divulgação Paraná Pesquisas Pesquisa espontânea









































Para realizar o levantamento, o Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 1.820 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março, em 78 municípios do estado de São Paulo. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-07095/2022 e contratada pela BCG Liquidez.



