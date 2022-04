Reprodução Pesquisa Quaest/Genial: Lula mantém 44% e Bolsonaro sobe para 29%

As intenções de voto em Jair Bolsonaro (PL) cresceram e chegaram a 29% no primeiro turno. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, permaneceu com 44%, segundo números da pesquisa Quaest/Genial, publicada nesta quinta-feira (7).

Com o resultado, é o segundo mês consecutivo em que Bolsonaro ganha três pontos percentuais, em um crescimento acima da margem de erro, que é de dois pontos.

Descolados da liderança, os candidatos Sergio Moro (União Brasil) tem 6%; Ciro Gomes (PDT) tem 5%; André Janones (Avante) tem 3%; João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) têm 1%.

Cenário do primeiro turno:

Lula - 44% da intenção dos votos Bolsonaro - 29% da intenção dos votos Moro - 6% da intenção dos votos Ciro Gomes - 5% da intenção dos votos André Janones - 3% da intenção dos votos João Doria - 1% da intenção dos votos Simone Tebet - 1% da intenção dos votos

Além disso, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco/nulo ou não iriam votar. Outros 5% declararam estar indecisos.

Para o segundo turno, o nome de Lula também aparece na liderança em todos os cenários, segundo a pesquisa. Confira:

Cenário I

Lula (PT) – 55% Jair Bolsonaro (PL) – 34% Branco/nulo/não vai votar – 8% Indecisos – 3%

Cenário II

Lula (PT) – 55% Ciro Gomes (PDT) – 22% Branco/nulo/não vai votar – 20% Indecisos – 3%

Cenário III

Lula (PT) – 58% João Doria (PSDB) – 16% Branco/nulo/não vai votar – 23% Indecisos – 3%

Cenário IV

Lula (PT) – 55% Sergio Moro (União Brasil) – 25% Branco/nulo/não vai votar – 17% Indecisos – 4%

Metodologia

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais com 2 mil pessoas entre os dias 1 e 3 de abril, com pessoas de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00372/2022.

