Reproduçaõ/ montagem IG - 06/04/2022 Lula segue na liderança na corrida presidencial

Um levantamento feito pelo Instituo Paraná Pesquisas, indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela Presidência da República, com 41,5% das intenções de voto. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (06).

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) , aparece em segundo lugar com 35,3% dos possíveis votos. O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 5,8%. O tucano João Doria (PSDB) tem 5,8%; e o deputado federal André Janones (NOVO), 1,2%.

Neste cenário, a pesquisa não considera as pré-candidaturas de Simone Tebet (MDB), José Maria Eymael (DC), Felipe D'Ávila (NOVO) e Vera Lúcia Salgado (PSTU).

Primeiro turno - Cenário 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 41,5%

Jair Bolsonaro (PL) - 35,3%

Ciro Gomes (PDT) - 5,8%

João Doria (PSDB) - 3,1%

André Janones (Avante) - 1,2%

Brancos/nulos: 8,8%

Não sabe/não respondeu: 4,3%

Cenário 2 com João Doria

Lula (PT) - 40%

Bolsonaro (PL) - 32,7%

Moro (União Brasil) - 7,1%

Ciro Gomes (PDT) - 5,4%

João Doria (PSDB) - 2,3%

André Janones (Avante) - 1,1%

Simone Tebet (MDB) - 0,6%

Felipe d'Avila (Novo) - 0,1%

Brancos e nulos - 6,9%

Não sabem/ não responderam - 3,7%





Cenário 3 com Eduardo Leite

Lula (PT) - 40,1%

Bolsonaro (PL) - 32,7%

Moro (União Brasil) - 7,1%

Ciro Gomes (PDT) - 5,4%

Eduardo Leite (PSDB) - 2%

André Janones (Avante) - 1,1%

Simone Tebet (MDB) - 0,5%

Felipe d'Avila (Novo) - 0,1%

Brancos e nulos - 7,1%





Cenário 4

Lula (PT) - 40,5%

Bolsonaro (PL) - 32,9%

Moro (União Brasil) - 7,4%

Ciro Gomes (PDT) - 5,5%

João Doria (PSDB) - 2,4%

Brancos e Nulos - 7,4%





Cenário 5

Leia Também

Lula (PT) - 40,6%

Bolsonaro (PL) - 32,9%

Moro (União Brasil) - 7,3%

Ciro Gomes (PDT) - 5,6%

Eduardo Leite (PSDB) - 2,1%

Brancos e Nulos - 7,4%

Não sabem/ não responderam - 4%





Saída de Sergio Moro (União Brasil)

A sondagem do primeiro cenário não estima os votos de Moro por conta da desistência do ex-juiz da corrida pelo Palácio do Planalto.

No entanto, o Paraná Pesquisas também levantou para quais candidatos os votos de Moro iriam. Segundo a apuração, sem o ex-juiz na corrida presidencial, Bolsonaro tem um crescimento de 4,4%.

Comparado com a última sondagem do instituto em março, Bolsonaro subiu de 30,9%, com Moro, para 35,3% sem o ex-ministro.

Segundo turno

A pesquisa de segundo turno feita somente com o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro aponta que o petista ainda lidera as intenções de voto. Na disputa, Lula venceria o atual mandatário por 47,1% a 38,5%.

Nível de aprovação de Jair Bolsonaro

O Paraná Pesquisas ainda realizou um levantamento sobre a administração do

presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a apuração, 41,8% dos entrevistados aprovam e 54,4% desaprovam o atual presidente.

A pesquisa ouviu 869 eleitores em 26 Estados e Distrito Federal, entre os dias 31 de março e 05 de abril de 2022. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-08065/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.