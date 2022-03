Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Sergio Moro

Sergio Moro se pronunciou nesta sexta-feira (4) contra as declarações sexistas proferidas por Arthur do Val , conhecido como Mamãe Falei, durante passagem pela Ucrânia. Ambos fazem parte do Podemos e são pré-candidatos nas eleições deste ano.

Nos áudios divulgados, Arthur fala sobre como as mulheres ucraniana "são fáceis". "Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres", diz trecho de mensagem.

Em sua rede social, seu companheiro de partido repudiou o conteúdo e afirmou que não dividirá palanque com que tem esse tipo de "opinião de comportamento". Segundo Moro, "o tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto".

As declarações são incompatíveis com qualquer homem público. Tenho uma vida pautada pela correção e pelo respeito a todos --tanto no campo público quanto na vida privada. ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) March 4, 2022

No texto publicado, o pré-candidato à Presidência também cobrou um posicionamento do Podemos: "Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige".

