Reprodução Presidente Jair Bolsonaro no hospital

Internado novamente nesta segunda-feira (3) devido a um problema intestinal , o presidente Jair Bolsonaro (PL) provavelmente não terá de passar por nova cirurgia. Sendo Antônio Luiz Macedo, médico de confiança do presidente, o quadro é semelhante ao da última vez — quando, em julho do ano passado, foi internado com dores abdominais e crise de soluço. Na ocasião, também não foi necessária a realização de procedimento invasivo.

"Provavelmente, não será necessário cirurgia (...) O quadro é semelhante ao da última vez", disse o médico, à Folha de S. Paulo.



A certificação, porém, segundo Macedo, só será possível após avaliação presencial de Bolsonaro. Até o momento, o médico só teve acesso aos exames feitos nesta manhã no Hospital Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul da capital paulista.

Em publicação nas redes sociais nesta segunda, Bolsonaro disse ter passado mal depois do almoço de domingo . O mandatário publicou uma foto informado que nele foi colocada uma "sonda nasogástrica" e que serão realizados exames para verificar "possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal".

Segundo o hospital Vila Nova Star, a condição de saúde de Bolsonaro é "estável", mas que não há previsão de alta.