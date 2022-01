Agência Brasil Vice-presidente General Mourão

O vice-presidente General Hamilton Mourão (PRTB) finaliza nesta segunda-feira (03) suas férias que passava na Bahia. Ele passou oito dias hospedado na Base Naval de Aratu, próximo a Salvador, onde passou a virada do ano com a família.

O vice deve retornar a Brasília na noite desta segunda-feira (03). Ao que tudo indica, Mourão deverá assumir a presidência interinamente para que Bolsonaro se recupere da obstrução intestinal , mas o governo ainda não sinalizou se o mandatário irá se licenciar do cargo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) , que estava de férias no estado de Santa Catarina, se internou no hospital em São Paulo após passar mal durante viagem.

Segundo o hospital, não há previsão de alta para Bolsonaro, mas o quadro dele segue estável.

A relação de Bolsonaro e Mourão tem esfriado desde 2018. O vice já discordou de algumas atitudes do chefe do Executivo, mas ainda se declara apoiador. Em dezembro de 2021, Bolsonaro até sinalizou Hamilton como possível candidato a vice de novo para as eleições de 2022.