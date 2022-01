Reprodução Jair Bolsonaro no hospital

O Hospital Vila Nova Star emitiu um boletim médico, no início da manhã desta segunda-feira (3), e informou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está com um quadro de suboclusão intestinal, que é uma obstrução que já o acometeu desde que levou ele levou a facada, em 2018, durante a campanha presidencial.

Segundo o boletim, Bolsonaro está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, que é o mesmo profissional que acompanhou o presidente em 2018 após o atentado.

Veja a nota na íntegra:

São Paulo, 03 de janeiro de 2022 – O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira, devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, sem previsão de alta.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista

Dr. Ricardo Camarinha – Cardiologista do presidente

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Pedro Loretti – Diretor geral do Hospital Vila Nova Star

O presidente interrompeu suas férias no litoral catarinense e deu entrada no hospital, que fica na zona sul de São Paulo, na maruga desta segunda-feira (3). Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou que ele passa bem e será submetido a exames.