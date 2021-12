Reprodução/Montagem iG Ciro Gomes e Sergio Moro

O postulante ao Palácio do Planalto pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro , afirmou nessa segunda-feira que só aceita participar de um debate com o também pré-candidato do PDT à Presidência da República Ciro Gomes caso o pedetista mude a ''postura ofensiva e agressiva''.

Moro deu as declarações durante uma entrevista ao canal MyNews. Questionado se participaria de um diálogo do canal com Ciro Gomes, o ex-juiz respondeu que o debate ''não agrega em nada'' por conta da postura ''ofensiva'' do seu adversário.

"O Ciro, primeiro, precisa largar essa postura ofensiva e agressiva para dialogar. [...] Se for entrar em um diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito, daí não é debate. Não agrega em nada", afirmou Moro.

Na semana passada, o ex-governador do Ceará desafiou o ex-ministro da Justiça para um debate. "Você não gostaria de demonstrar sua 'coragem' e 'preparo' debatendo, agora, comigo?'', escreveu Ciro nas redes sociais.

O pedetista ainda chamou Moro de ''desesperado'' e questionou os motivos de Moro não aceitar os ''desafios que tenho lhe feito reiteradamente'' e deu a possibilidade do ex-juiz escolher a data do debate. Ciro Gomes e Moro são os principais nomes para chamada ''terceira via'', alternativa entre a polarização de Bolsonaro e Lula .