Reprodução Pesquisa: Governos Dilma e Temer são melhor avaliados que Bolsonaro

Dados referentes a uma pesquisa do instituto Ipespe - e divulgados na última segunda-feira (19) mostram que a população brasileira considera o governo de Jair Bolsonaro (PL) pior que o de Dilma Rouseff (PT), Michel Temer (PMDB), Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB).



Segundo a pesquisa, o governo Bolsonaro é considerado pior que o da ex-presidente Dilma Rousseff para 45% dos brasileiros. Outros 34% preferem a atual gestão.

O levantamento ainda aponta que 37% entendem que a gestão Michel Temer foi melhor que a do capitão do Exército. Outros 35% discordam e consideram o trabalho de Bolsonaro melhor que o do emedebista.

Mesmo com a realização deste tipo de pesquisa em anos anteriores, o atual presidente nunca apareceu numericamente à frente de Temer, Dilma e Lula. Durante a pandemia, em 2020, Bolsonaro ainda assim não fora pior avaliado que seus antecessores.





Em 2021, porém, devido a alta do dólar, inflação disparada, aumento da fome e disparada no desemprego, o capitão do Exército passou a ser visto como o pior presidente da história.