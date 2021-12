Reprodução/Instagram Gilberto Kassab

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, disse em entrevista nesta terça-feira (21) que muitos desejam que a chapa com o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governado de São Paulo Geraldo Alckmin se concretize nas eleições do próximo ano.

Segundo ele, a decisão deve ser tomada com cautela e ambos estão analisando as possibilidades. Kassab completou dizendo que acredita que muitos esperam que esse "casamento" aconteça.

"Eu acho que tanto o Alckmin quanto o Lula vão analisar nas próximas semanas a conveniência desse casamento. Eu acho que eles estão analisando, eles devem estar muito conscientes dos pontos a favor e contra. Essa análise será feita com muito critério, muito cuidado, porém, eu sinto que há muita confiança, muita vontade, de muitos atores envolvidos com essa candidatura de que esse casamento saia", disse em entrevista ao UOL.

Kassab também negou os boatos de Alckmin poderia se filiar ao PSD para sair como vice de Lula. O ex-governador deixou o PSD na última semana , após ficar mais de 33 anos no partido.

O desejo é que o PSD tenha um candidato próprio ao Planalto. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é aposta do partido para as eleições em 2022.

Leia Também