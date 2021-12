Reprodução/Montagem iG Ciro Gomes e Sergio Moro

O pré-candidato do PDT à Presidência da República Ciro Gomes chamou o ex-juiz e postulante ao Palácio do Planalto pelo Podemos, Sergio Moro , de "despreparado". O pedetista o desafiou para um debate, ao escrever: ''Você não gostaria de demonstrar sua 'coragem' e 'preparo' debatendo, agora, comigo?''.

O post foi feito em cima de uma reportagem do "UOL", em que Moro dizia ter dúvidas se o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula aceitariam debater com ele na campanha presidencial de 2022.

Moro, eu não tenho dúvida. Tenho certeza de que eles não aceitarão debater com ninguém. Nem mesmo com um despreparado, como você. Mas você não gostaria de demonstrar sua “coragem” e “preparo” debatendo, agora, comigo? https://t.co/bO0DXv06Wa — Ciro Gomes (@cirogomes) December 14, 2021

Por que você tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e o temas que quiser. Aceitarei de pronto. Eu que sei que você não aceitará porque é covarde, dissimulado e despreparado. — Ciro Gomes (@cirogomes) December 14, 2021

Ciro Gomes ainda afirmou que o atual titular do Palácio do Planalto e o petista não debateriam ''nem mesmo com um despreparado, como você''. Na publicação, o ex-governador do Ceará questionou os motivos de Moro não aceitar os ''desafios que tenho lhe feito reiteradamente'' e deu a possibilidade do ex-juiz escolher a data do debate.

''Escolha o dia, a hora, o formato e o tema que quiser. Aceitarei de pronto. Eu que sei que você não aceitará porque é covarde, dissimulado e despreparado'', disse Ciro Gomes.

O ex-ministro da Justiça deve disputar o pleito do ano que vem para cago de chefe do Executivo pelo Podemos. Moro e Ciro Gomes são os nomes mais fortes para a chamada terceira via, alternativa entre a polarização de Bolsonaro e Lula.