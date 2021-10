Reprodução/ TRE-RN Registro de uma urna eletrônica em funcionamento





Apesar das buscas por um nome que represente uma "terceira via" na próxima eleição presidencial, um levantamento mostrou que apenas 12% dos eleitores não votariam de jeito nenhum nem no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa PoderData ouviu 2.500 pessoas por telefone entre segunda (25) e quarta-feira (27) desta semana. Desse total, 88% admitiram que poderiam votar no capitão ou no petista, percentual que caiu três pontos percentuais em comparação com o levantamento realizado em setembro.







Além de Lula e Bolsonaro, alguns dos outros políticos apontados como pré-candidatos à Presidência da República são o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Esses dois últimos disputam as prévias do PSDB , eleição interna que irá decidir quem vai representar o partido no pleito de 2022.