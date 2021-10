Bolsonaro diminui vantagem de Lula no segundo turno em 10 pontos, expõe pesquisa Dois meses atrás, o candidato do PT possuía 55% das intenções de voto no segundo turno contra 30% do atual mandatário; diferença, neste momento, caiu para 52% a 37%

Por iG Último Segundo | 28/10/2021 07:21