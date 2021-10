Leopoldo Silva/ Agência Senado Senadora Simone Tebet





Em meio às movimentações partidárias para a eleição de 2022, o MDB vai lançar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata à Presidência da República. Ela é mais um nome apontado como possível "terceira via" no pleito eleitoral, alternativa à polarização esperada entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).







Segundo informações da CNN Brasil, o plano do MDB é lançar o nome da parlamentar em evento após este feriado. Nas redes sociais, a legenda deu indícios que algo será divulgado "em breve". "Diga sim", diz a hashtag e a arte gráfica compartilhadas no Twitter no fim desta tarde. Nos comentários, seguidores já associam a mensagem à pré-candidatura.