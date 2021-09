Roque de Sá/Agência Senado Rosário e Aziz durante sessão da CPI





O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), chamou o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, de “petulante para c...” durante a sessão desta terça-feira. A fala foi ouvida por todos devido a um vazamento do áudio do microfone de Aziz. O ministro da CGU prestou depoimento para falar sobre possíveis irregularidades em contratos do governo federal.

A sessão foi encerrada após o depoente chamar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) de "descontrolada" . Depois de muita confusão, Rosário se desculpou com a parlamentar.

⚠️Esse é o nível da Cúpula da CPI



Inconformados com o fim das Narrativas Fictícias que a #CPIdoLula tenta criar por parte dos esclarecimentos prestados pelo Ministro @WRosarioCGU ,eles partem p/ a baixaria



Omar chama Wagner de “Petulante pra Caralho” e o circo está armado pic.twitter.com/IrUbYXcGIx — Elisa Brom (@brom_elisa) September 21, 2021





O senador ficou incomodado após a resposta de Rosário sobre o período em que a CGU soube do envolvimento da empresa Precisa Medicamentos, responsável na época por representar o laboratório produtor da vacina indiana Covaxin, em possíveis irregularidades nos contratos de aquisição do imunizante.

Questionado sobre o início das investigações ter sido em setembro de 2020, mas as informações terem chegado à CGU apenas em junho deste ano, Rosário deu uma resposta atravessada ao presidente da CPI:

"Não sei se o senhor já participou de alguma investigação, você não passa um scanner na hora da busca e apreensão e sai os dados, não. Tem que ter análise, tem que levar tempo", disse Rosário.

Logo em seguida, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) aproveitou o comentário para criticar o depoente: "Se a petulância do depoente for do tamanho da competência, nós estamos muito bem servidos. Porque é muito petulante na forma de se dirigir", ironizou.