Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Deputado federal Ricardo Barros (PP-PR)

O deputado Ricardo Barros (PP-PR) , disse nesta quarta-feira, 18, em entrevista, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será reeleito nas eleições de 2022. Barros afirma ao UOL News que o Brasil não pode perder a oportunidade de reeleger o atual governante.

"Quando eu não puder ser [aliado do presidente], eu entrego a liderança do governo. O Brasil não pode perder a oportunidade jamais de que o presidente Bolsonaro continue agindo no país contra os grandes lobbies que sempre sugaram o tesouro nacional", afirmou Barros.



Ainda hoje, 18 de agosto, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que Barros perdeu o status de testemunha e foi incluído na lista formal de investigados pelo colegiado da CPI da Covid no Senado Federal. Segundo a cúpula, o mandatário omitiu informações e deu esclarecimentos insuficientes em relação às suspeitas de envolvimento no caso Covaxin durante seu depoimento.

"Daqui a 30 dias, a CPI da Covid está encerrada. Esse blá, blá, blá, sem fundamento nenhum confunde as pessoas. As pessoas ficam pensando: 'será que tem alguma coisa errada no governo do presidente?'. Não tem. O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro", informou o político.

Ricardo Barros ainda declarou não ter dúvidas da reeleição de Bolsonaro, mesmo com o ex-presidente Lula (PT), estando à frente dos demais candidatos conforme as pesquisas.

"Nós temos certeza que encerra a CPI, que está desgastando o presidente, todos os brasileiros vacinados, retomada e crescimento econômico, todo mundo vai voltar a assistir o seu jogo de futebol, tomar cerveja no boteco, reunir a família, se abraçar, e o presidente vai vencer às eleições porque será um novo momento", opinou o deputado.

"Um momento com a economia crescendo, o prestígio do presidente sobe muito. Estamos juntos. Então, o presidente vai ganhar as eleições e vai estar liderando a pesquisa na hora que interessa, que é a hora da eleição", concluiu.