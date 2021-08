Montagem iG / Lula Marques/Agência PT e ZUMA Press, Inc. Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O ex-presidente Lula (PT) segue ampliando a vantagem sobre Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. No levantamento de agosto divulgado nesta terça-feira (17), o petista aparece com 40% — um crescimento de 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, enquanto o atual chefe do Executivo caiu dois pontos.

É a quinta pesquisa que Lula mostra aumento do percentual de intenção de votos. De março até atualmente, o pré-candidato foi de 25% a 40%, um aumento de 15% em 5 meses.

Atrás dos primeiros colocados estão Ciro Gomes (10%), Sérgio Moro (9%), Mandetta e Eduardo Leite (4%). No cenário com Doria (5%) é testado no lugar de Leite e Datena (5%) e Pacheco (1%) são incluídos, o petista também lidera, com 37%, enquanto Bolsonaro figura com 28%

O levantamento ouviu mil pessoas em todos os estados do país de 11 a 14 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.