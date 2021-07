Reprodução, iG Minas Gerais Presidente da República, Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que cada Poder "tem que saber seu limite", e disse especificamente que o Judiciário , com quem tido atritos, também está incluído nisso. De acordo com Bolsonaro, "não é fácil" manter a "harmonia" entre os três Poderes.

— Cada Poder tem que saber que tem limite. Eu tenho limite, por que o Judiciário não pode ter limite? Tem que ter limite também. E a mesma coisa no tocante ao Legislativo. O importante é a gente manter a harmonia entre nós, o que não é fácil — afirmou Bolsonaro, em entrevista à rádio Itatiaia.

Você viu?

Na semana passada, após acusar sem provas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de participar de fraudes, Bolsonaro teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux . Os dois combinaram uma reunião entre os chefes do três Poderes, que aconteceria na quarta-feira. O encontro, contudo, foi desmarcado porque Bolsonaro teve que ser internado.

Nesta terça, o presidente disse que está "à disposição" para o encontro:

— Quem propôs aquela data foi o ministro Fux. Eu estou à disposição, a partir de agora, em havendo possibilidade, a participar. Essas reuniões, já tivemos reuniões no passado parecidas com essa, são para a gente acertar os ponteiros, trocar umas ideias.