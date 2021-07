Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro aproveitou a entrevista concedida para atacar seu adversário político, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, na manhã desta terça-feira (20), e rechaçou qualquer possibilidade de uma candidatura de ' terceira via ' para as eleições presidenciais do próximo ano. Segundo o capitão do Exército, "está entre mim e o ex-presidiário".



"Tem uma passagem bíblica que diz: seja quente ou seja frio, não seja morno. Então, terceira via? O povo não engole isso aí. O vaselina… O vaselina não vai dar certo, não vai agregar, não vai atrair a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado. O Brasil hoje em dia está entre mim e o ex-presidiário, que desviou bilhões dos cofres públicos e vai disputar as eleições o ano que vem", avaliou Bolsonaro.



O chefe do executivo nacional também defendeu a implementação do voto impresso para as próximas eleições pois, segundo o presidente, essa é a única maneira de se ter eleições seguras e auditáveis .







"Nós estamos fazendo de tudo para evitar problemas. Olha, o Datafolha diz que o Lula tem 49% e eu tenho 25% . Depois, no segundo turno, ele ganha de 60% de mim. Agora, eu ando pelo Brasil todo, sem problema. Ele não consegue comprar uma pinga no botequim que vai ser vaiado", ressaltou o presidente em entrevista.