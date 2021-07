Reprodução: iG Minas Gerais Ex-presidente Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta terça-feira (20) sobre a defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pelo modelo de governo semipresidencialista — pauta apoiada também pelos presidentes do Supremo, Gilmar Mendes e Luís Barroso. Segundo Lula, mudar o modelo de governo seria "outro golpe" para impedir que ele e seus aliados possam voltar a governar.



"Semipresidencialismo é outro golpe para tentar evitar que nós possamos ganhar as eleições. Não dá para brincar de reforma política, isso é coisa que tem que ser discutida com muita seriedade", disse Lula em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Ontem (19), Lira voltou a defender a implementação do modelo a partir de 2026 por meio de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) . A intenção do sistema é tirar poderes do presidente para redistribuir entre o novo cargo de primeiro-ministro e o Congresso Nacional.

“Acabou a época de projetos esquecidos nas gavetas. E o semipresidencialismo é mais um desses. Surgiu antes da crise atual. Não é invenção minha. Podemos, sim, discutir o semipresidencialismo, que só valeria para as eleições de 2026, como qualquer outro projeto ou ideia que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo”, disse Lira no Twitter.