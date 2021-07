Reprodução: iG Minas Gerais Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na manhã desta terça-feira (20) em entrevista à Rádio Itatiaia que, "semana que vem", vai apresentar "provas de fraudes" na eleição de 2014 , que selou a vitória de Dilma Rousseff (PT) ante Aécio Neves (PSDB).

"Eu espero na semana que vem apresentar as provas de fraudes. Vamos apresentar uma fraude de 2014 (...) Eu só consegui ser eleito porque tive muito voto. Eu vou comprovar semana que vem que teve fraude nas eleições de 2014. Vão vir hackers para mostrar", disse.



À época, o PSDB de Aécio Neves chegou a contestar o resultado das urnas. Foi pedida uma auditoria dos votos junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas nenhum indício de fraude foi encontrado.

O próprio Aécio Neves assumiu na última semana que não há "nenhum indício de fraude" no pleito de 2014.

"Não tenho nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição", disse ele. "Na verdade, os crimes ali cometidos foram de outra ordem. Em razão deles, nós entramos na justiça no TSE. A utilização sem limites da máquina pública, as fake news que tomaram conta do Brasil, o disparo de ilegal de 'zaps', dando conta de que eu eleito terminaria com outros programas sociais do governo, utilização da Caixa Econômica, do Correio, do Banco do Brasil, inclusive temas que foram objetos da discussão contra do afastamento da presidente Dilma, que acabou levando ao seu impeachment", afirmou o tucano.

Na entrevista desta terça-feira, Bolsonaro disse que vai encaminhar as supostas provas que diz ter ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



"Eu vou convidar a imprensa e, com minhas mídias sociais, vou transmitir isso aí. Com isso tudo encaminho para o TSE. Agora, o que vale mais do que todos nos é a opinião pública", completou.