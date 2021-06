Agência Brasil Deputado federal Marcelo Freixo





O deputado federal Marcelo Freixo, lider da esquerda na Câmara, anunciou nesta segunda-feira (21), sua filiação e a do governador do Maranhão Flávio Dino ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) . Ato ocorrerá na próxima terça-feira (22), às 11h, em Brasília, segundo anúncio no Twitter. As informações são do portal Terra.

Freixo já tinha comunicado a sua saída do PSOL, partido que fez parte por 16 anos , no dia 11 de junho. A filiação de Freixo ao PSB já estava encaminhada. Pela legenda, o deputado federal deverá se colocar como pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. Flávio Dino também anunciou saída do PCdoB para o PSB.



O governador Flávio Dino, em entrevista ao jornal O Globo, declarou que a participação dele e de Freixo "ajudam na intensificação desse diálogo, porque o ex-presidente Lula é figura imprescindível para o campo da esquerda no Brasil ".

A chamada para o ato, corrobora com o discurso da criação de "mais uma frente de defesa da vida, dos direitos do nosso povo e da democracia brasileira". A postagem também afirma que a frente será mais uma contra o Bolsonarismo.

Amanhã, 11h, eu e o governador @FlavioDino vamos nos filiar ao PSB num ato em Brasília. Vamos juntos contribuir com a construção de mais uma frente de defesa da vida, dos direitos do nosso povo e da democracia brasileira. Vamos derrotar o bolsonarismo! pic.twitter.com/mmGBudfj50 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 21, 2021