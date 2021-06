Reprodução Randolfe Rodrigues e apoiador de Bolsonaro

Nesta segunda-feira (21), o vice-presidente da CPI da Covid , senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi abordado por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na UBS Congós, na zona sul de Macapá, após tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Na ocasião, o senador chamou Bolsonaro de "assassino" e disse que a Comissão vai prendê-lo. O homem, coque usava uma máscara com a imagem do rosto do presidente, começou a questionar Randolfe, enquanto filmava o diálogo.

"Senador, senador, só uma palavrinha com o senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília?", perguntou o apoiador. "Que a gente vai prender Jair Bolsonaro", respondeu Randolfe .



"Não vai prender nunca. Sabe por quê? Deus está com ele. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país, que está doente", replicou o homem. "Graças a Bolsonaro", rebateu Randolfe.

Você viu?

O apoiador afirmou que Bolsonaro não matou ninguém e que Randolfe que "ajudou a matar pessoas no Brasil" por ser político. O senador, então, responsabilizou o mandatário pelas mais de 500 mil mortes pela doença no Brasil . "Jair Bolsonaro é um assassino", afirmou.



Reprodução Randolfe Rodrigues (Rede-AP)





Em outro vídeo gravado depois, o senador disse que o momento de sua vacinação seria "todo cheio de alegria se não fosse a agressão desmedida por um militante das milícias, que lamentavelmente andam por todo o canto do país". Ele ainda afirmou que não será intimidado por esse tipo de abordagem

"Os responsáveis por nós termos mais de meio milhão de mortos, tenham certeza, iremos fazer de tudo para que paguem pelo seus crimes. Não adianta tentativa de intimidação. Não terão êxito", finalizou o senador.