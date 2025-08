Reprodução/redes sociais População na frente da delegacia, de onde homem foi retirado e morto

Um homem suspeito de assassinar a companheira e esfaquear a filha dela foi linchado, queimado e morto por uma multidão neste sábado (02), no município de Tonantins, interior do Amazonas. A população invadiu a delegacia e o retirou de dentro de uma cela.

O suspeito, identificado como José Andrei de Matos Rodrigues, de 36 anos, havia acabado de ser preso e levado algemado à 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). As informações foram confirmadas pelo Portal iG com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Linchamento

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem chega na delegacia, após ser preso por policiais. Neste momento, a multidão começa a chegar no local e se aglomera do lado de fora, gritando ameaças a ele.

Outras imagens mostram pessoas encapuzadas pulando o muro da delegacia e, em seguida, espancando o suspeito com pedaços de madeira, no pátio do local. O portal iG optou por não compartilhar as imagens fortes.

Em um vídeo, um policial aparece dizendo "leva ele lá", em referência a não cometerem o crime no espaço da delegacia. Ainda não está claro o nível de resistência dos agentes em entregar o homem.

Em determinado momento, uma pessoa derrama um líquido inflamável sobre o corpo da vítima, que é arrastada para fora da unidade. Os agressores colocaram fogo nele na frente da multidão, que comemorou.

Feminicídio

O homem era suspeito de assassinar a companheira, identificada como Valdilene da Silva Prestes, de 44 anos. Os agentes foram acionados pela equipe médica do hospital do município para averiguar uma tentativa de homicídio contra uma jovem de 21 anos, que deu entrada na unidade hospitalar com lesões provocadas por arma branca na região da cabeça.



Ao se deslocarem até a residência da família da vítima, a equipe policial encontrou a mãe dela, Valdilene, já morta e com lesões de golpes de faca na região da cabeça, além de sinais de asfixia.

A polícia identificou o autor e, com apoio da PM, prendeu em flagrante o homem em uma área de mata, onde ele se entregou. Durante o deslocamento para a delegacia, a prisão do suspeito gerou grande comoção popular.



"Apesar dos esforços das Forças de Segurança para garantir a integridade física do suspeito e a manutenção da ordem pública, uma multidão se formou em frente à unidade policial, resultando em atos de violência que culminaram no linchamento do suspeito" , informou a PC-AM ao iG.



O crime de linchamento e assassinato público será investigado pela Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas.





Para reforçar a segurança na cidade, a Polícia Militar enviou um efetivo de 10 agentes do Batalhão de Choque, que permanecerá no município até que a ordem seja restabelecida.

A Polícia Civil ressalta que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas, a partir de agora, para a responsabilização de todos os envolvidos nos episódios de violência ocorridos.