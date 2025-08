Anastasiya Samsonova/via Sky News Turista russa posa em praia de resort, na Coreia do Norte

A Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, recebeu 15 turistas russos em um novo resort à beira-mar, inaugurado pelo líder do país, Kim Jong Un. Entre os que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o território norte-coreano, está a turista Anastasiya Samsonova.

A russa de 33 anos, que trabalha como gerente de RH, passou uma semana de férias na Coreia do Norte e garante que a experiência foi positiva. O portal britânico Sky News publicou uma entrevista com relatos de Samsonova neste sábado (02).

"Não vimos nada de terrível lá, não há perigo algum" , afirmou Anastasiya. “Sinceramente, nós gostamos muito.”

Novo resort

Anastasiya Samsonova/via Sky News Anastasiya Samsonova conta que a visita foi agradável





Ela fez parte de um grupo de 15 turistas russos que foram os primeiros estrangeiros a conhecer um novo resort à beira-mar inaugurado em junho deste ano. Rússia e Coreia do Norte tem estreitado as relações, principalmente no âmbito militar.

As imagens registradas por Anastasiya revelam um cenário de cartão-postal: praia de areia branca, mar cristalino e hotéis de vários andares.

Apesar da beleza, chama atenção o fato de não aparecerem outras pessoas nas fotos. As espreguiçadeiras estão vazias, e salões de banquete impecavelmente arrumados permanecem sem clientes. A ausência de movimento tem explicação: o resort de Wonsan-Kalma , está, por enquanto, aberto exclusivamente a turistas russos, explica o jornal britânico.

“O hotel era totalmente novo” , contou Anastasiya, sem se incomodar com a ausência de movimento. “Tudo muito bonito, com um bom interior e infraestrutura bem desenvolvida.”

Turismo exclusivo

Questionada pelo Sky News sobre por que não optou por destinos mais tradicionais, como Turquia ou Tailândia, Anastasiya explicou que queria conhecer a vida no país. “Existiam muitos preconceitos sobre o que se pode ou não fazer na Coreia do Norte. Mas, na prática, nos sentimos totalmente livres” , disse.

A procura por viagens ao país vizinho recluso tem crescido entre russos, especialmente após o fortalecimento das relações entre Moscou e Pyongyang desde a invasão da Ucrânia.

Além de cooperação militar, como o envio de tropas norte-coreanas para zonas de confrontos no ano passado, há também acordos econômicos. Produtos como maçãs e cervejas da Coreia do Norte já são vistos em supermercados no extremo leste russo.

Cooperação entre os países

Em julho deste ano, Moscou retomou voos diretos para Pyongyang pela primeira vez em décadas. A agência Vostok Intur , que organiza viagens ao país duas vezes por semana, acredita que a Coreia do Norte pode se tornar um novo destino turístico.

“É um país incrível, diferente de qualquer outro”, disse a diretora Irina Kobeleva ao Sky News, destacando que não há anúncios nas ruas e que “até o asfalto é lavado”.

Segundo ela, os pacotes atraem cerca de 400 clientes por mês, a maioria pessoas mais velhas que buscam reviver o clima da antiga União Soviética, mas também há um público jovem crescente.





Entre eles está Pavel, um blogueiro que “coleciona” países visitados. A Coreia do Norte será o 89º da lista. “O país abriu as portas para nós, e quero aproveitar a oportunidade” , disse.

Não há informações se em algum momento serão permitidos turistas de outros países na Coreia do Norte.