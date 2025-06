Freepik. Imagem ilustrativa Pai fugiu dos EUA após autoridades locais investigarem as denúncias de abuso contra a filha





Um homem, réu por abusar sexualmente da filha de 11 anos nos Estados Unidos, foi transferido para o sistema prisional do Espírito Santo nesta semana. Ele fugiu dos EUA após ser denunciado às autoridades locais, e passou a morar nas cidades capixabas de Pancas e Baixo Guandu.

Após investigação federal, que envolveu autoridades estadunidenses, o acusado foi localizado e preso em abril na cidade mineira de Conselheiro Pena. As informações foram obtidas pela colunista Vilmara Fernandes, da Gazeta.

Denúncia do Ministério Público

A prisão aconteceu após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra o homem, pelo crime de estupro de vulnerável. Na petição, é dito que as ações foram feitas sob "constrangimento, com grave ameaça e violência física".

Segundo o MPES, a criança foi vítima de abusos variados quando estava sob tutela do pai. Também há indícios que os crimes tenham sido cometidos contra o irmão mais velho, de 13 anos, que é autista. Segundo a Gazeta, relatos indicam que o homem também teria estuprado a mãe das crianças, com quem estava separado.

Os crimes teriam acontecido em setembro de 2020, nos EUA, mas as apurações só foram iniciadas meses depois pela polícia norte-americana. Em 2021, o homem retornou ao Brasil, fugindo da justiça local.

A Polícia Federal brasileira iniciou uma investigação e abriu um inquérito sobre o caso em 2022, com apoio das autoridades dos EUA.





Preso em Minas Gerais

Apenas em 2024 o MPES decidiu pela denúncia, com argumentos aceitos pela Justiça do Espírito Santo. O homem, que não teve o nome revelado por ser um caso que envolve crianças, se tornou réu em ação penal.

O réu foi detido em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e teve a transferência para o sistema prisional do Espírito Santo solicitada em 14 de junho.