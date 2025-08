Reprodução/@SilasMalafaiaOficial Nikolas Ferreira diz que Alexandre de Moraes ''se lascou'' e pede prisão do ministro

O deputado federal Nikolas Ferreira(PL) disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), ''se lascou'' frente ao ato realizado neste domingo (03), na avenida Paulista, em São Paulo. O congressista mineiro também pediu a saída do magistrado do cargo que ocupa na Corte, bem como entoou o ''Fora Lula'', sempre presente nos protestos da direita.

O deputado falou por mais de 15 minutos. Logo no início, pegou o celular para dizer que o ex-presidente estava na chamada de vídeo.

"Hoje Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. ' Isso aqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Que o Senhor te fortaleça. Volta, Bolsonaro!''' , alardeou Nikolas ao microfone, enquanto girava o celular para a multidão, dando a entender que o ex-presidente estava na transmissão ao vivo.

''O STF não está acima do Brasil''

Nikolas Ferreira costuma ser um dos pontos altos dos protestos da direita.

Neste domingo, ele se referiu ao principal adversário dos aliados de Bolsonaro - o ministro Alexandre de Moraes - para enaltecer a manifestação.

O deputado insinuou que Moraes não tinha ideia do tamanho do ato deste domingo.

''Eu já vim centenas de vezes aqui na avenida Paulista. E hoje eu confesso que o clima de fato está diferente. Está diferente porque eles acharam que nós íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes. Se lascou porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Hoje nós estamos aqui pelo Fora Lula. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que não um ex-presidente da República, que foi condenado por um golpe fictício, use tornozeleira. Nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica. Pra quem rouba velhinho do INSS use tornozeleira eletrônica. Pra que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, pra que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades''.

Apesar de não ter dito claramente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) roubou dinheiro do INSS, Nikolas deixou essa afirmação no ar ao dizer as duas frases uma após a outra. Até o momento, não há investigação ou suspeita de que o atual presidente tenha cometido tal crime.

Nesta parte do ato na Paulista, a transmissão da Revista Oeste no Youtube, que contava com mais de 100 mil pessoas assistindo, inseriu uma música em tom épico, deixando evidente que tudo pode ter sido muito bem ensaiado entre o deputado e a parte técnica da live.

O mesmo aconteceu em outros momentos do ato, quando diferentes aliados de Bolsonaro discursaram para os manifestantes.