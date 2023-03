Polícia Civil de São Paulo - 30.03.2023 Maior receptador de joias de São Paulo foi detido nesta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil prendeu dois homens por receptação e um por furto, no bairro da República, na capital paulista . Um dos detidos é considerado o maior receptador de joias do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil.

O homem é investigado pela receptação da réplica em ouro da Taça da Copa do Mundo de 1970, roubada da casa do ex-jogador de futebol Emerson Leão em novembro de 2022.

Com os mandados de busca e prisão direcionados ao suspeito e ao seu sobrinho, os policiais da 4ª DISCCPAT (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) se dirigiram a um estabelecimento que foi indicado como sendo o ponto de receptação .

Eles viram quatro pessoas entrando no local e observaram um deles oferecendo uma corrente de ouro ao receptador. No momento, a negociação foi interrompida por policiais, que constaram que todos que estavam ali tinham antecedentes criminais pela prática de furtos a residência, sendo um deles procurado pela Justiça, com mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina, pela 1ª Vara Criminal de Curitiba e pela 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro — todos por crime de furto .

A polícia, então, cumpriu dois mandados de prisão previstos e prendeu o procurado. As três pessoas que estavam no local foram levadas para prestar depoimento na delegacia.

Na ação, os policiais também apreenderam joias , relógios, celulares e uma balança de precisão.

