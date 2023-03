Reprodução / Poliedro Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, confessou o desvio de dinheiro da formatura da turma de Medicina da USP

A Justiça de São Paulo acusou Alicia Dudy Muller , estudante de 25 anos do curso de Medicina da USP, por estelionato, na última terça-feira (28),

Ela é suspeita pelo desvio de quase R$ 1 milhão dos fundos arrecadados para custear a festa de formatura de uma turma de medicina da USP (Universidade de São Paulo).

A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou informando que "a denúncia do MPSP contra Alicia Dudy Muller Veiga foi recebida na terça-feira (28), pelo crime de estelionato. O processo está em segredo de justiça e essas são as únicas informações que podemos fornecer".

Jovem é alvo de duas investigações policiais: o 16º DP investiga crime de apropriação indébita, relativo ao dinheiro da formatura, enquanto a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, apura os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro contra uma lotérica, cometidos em 2022.

O Ministério Público acusou a estudante por estelionato em oito ocasiões e uma por tentativa de estelionato.

A polícia suspeita que o dinheiro utilizado por ela em apostas não pagas, realizadas no ano passado em uma lotérica da Zona Sul de São Paulo, pode ter sido desviado da festa de formatura de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Dados de transações bancárias da suspeita serão analisados com a quebra do sigilo judicial, para verificar quem creditou os valores em sua conta. Com isso, a Polícia Civil conseguirá relacionar as duas situações.

Apostas em casas lotéricas:

Em abril de 2022, a suspeita fez quase R$ 20 mil em apostas na Lotofácil , todas pagas via PIX. Depois disso, ela passou a fazer várias apostas em grandes valores. No total, ela teria apostado R$ 461 mil.

Em julho de 2022, a estudante teria solicitado R$ 891,5 mil em apostas.

Após a operadora de caixa registrar R$ 193,8 mil em apostas, a gerente da lotérica questionou sobre o pagamento e a suspeita disse que tinha realizado um agendamento da transferência.

A estudante fez uma movimentação muito inferior ao total de R$ 891,53, na tentativa de fazer com que os funcionários da lotérica pensassem que seria o valor total de R$ 891,5 mil. Após breve discussão, a suspeita saiu da lotérica com cinco apostas de R$ 38,7 mil cada uma.

De acordo com a comissão de formatura, a suspeita afirmou por meio de mensagens no WhatsApp que transferiu a quantia para uma conta pessoal.

Ela alega ter investido R$ 800 mil em uma corretora de investimentos chamada Sentinel Bank , que a teria enganado e ficado com o dinheiro. A quantia restante teria sido utilizada para pagar advogados na tentativa de recuperar o valor. A Comissão só percebeu no dia 6 de janeiro que o dinheiro havia desaparecido.





