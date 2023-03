Reprodução: Flickr - 11/05/2022 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou neste domingo(26) que tenha desistido de concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, como havia noticiado o jornal O GLOBO na manhã de hoje.

"Pessoal da Globo, não precisa ter medo, só respeito! Não precisa tentar ajudar o atual prefeito, se a decisão do meu grupo político for pela minha candidatura em 2024, assim será!", escreveu o senador no Twitter.

Pessoal da Globo, não precisa ter medo, só respeito!

Não precisa tentar ajudar o atual prefeito, se a decisão do meu grupo político for pela minha candidatura em 2024, assim será! @OGlobo_Rio @JornalOGlobo @GloboNews #consorcio pic.twitter.com/KzQEO1F9iA — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 26, 2023

No jornal, o colunista Lauro Jardim informou que todos os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) haviam desistido de pleitear cargos executivos em 2024.

Segundo Jardim, declarações de Flávio e do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sobre disputar as prefeituras do Rio e de São Paulo, respectivamente, seriam apenas para marcar posição política.

Valdemar aprova

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido vai trabalhar para que Flávio Bolsonaro vença a disputa para a prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) nas eleições de 2024.

Segundo Costa Neto, a candidatura de Flávio pode ser a retomada do partido em meio ao que chamou de “tropeço” do partido nas eleições presidenciais. Na época, Jair Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O Bolsonaro deixou o Brasil numa situação maravilhosa. O Brasil estava crescendo e tivemos esse tropeço, que nós vamos recuperar lá na frente. A primeira recuperação nossa talvez seja o Flávio. Nós vamos trabalhar para ele ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro”, disse Valdemar.

