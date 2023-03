Reprodução/Flickr Ricardo Salles e Jair Bolsonaro

Recém-chegado no Brasil , Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (30), que prefere que o ex-ministro do Meio Ambiente e agora deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) se candidate à prefeitura de São Paulo do que o filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo o ex-presidente, Salles é "mais experiente" e "mais vivido" para concorrer à eleição municipal paulistana.

"É o terceiro maior orçamento do Brasil, uma cidade grande, tem seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acho que ele tem que ficar mais tempo no Legislativo para disputar um cargo no Executivo", afirmou Bolsonaro.

Ainda, o ex-chefe do Executivo não descartou apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Não estou aqui para dar ordens. Estou sem mandato, mas não estou aposentado, sei o meu lugar", declarou Bolsonaro.

Em resposta, o deputado Ricardo Salles afirmou que a definição sobre a candidatura à prefeitura de SP cabe ao Partido Liberal.

"Temos que respeitar o tempo do partido, o tempo do presidente Valdemar […] Eu quero ser candidato, mas obviamente a decisão não depende de mim“, disse o ex-ministro.

Chegada ao Brasil

Jair Bolsonaro chegou no Brasil na manhã quinta-feira (30) por volta das 6h40 no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Dezenas de apoiadores esperavam pelo ex-mandatário no setor de desembarque no aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

Segundo o Partido Liberal, o ex-presidente irá com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado para a sede do PL.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem no local no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.