Reprodução: redes sociais - 02/11/2022 Atropelamento em Mirassol

Manifestantes foram atropelados por um carro nesta quarta-feira (2), na Rodovia Washington Luiz na cidade de Mirassol , em São Paulo . Segundo a Polícia Civil, o motorista foi detido e pelos menos sete pessoas ficaram feridas. Dois policiais também foram atropelados.

Momento exato de atropelamento em Mirassol (SP), de bolsonaristas que cantavam "Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor". Condutor de veículo atropelou as pessoas que bloqueavam a via. Há pelo menos cinco feridos - alguns em estado grave, segundo a polícia civil. pic.twitter.com/zfRloSLb0D — Verônica Souza (@Vernica85626674) November 2, 2022

O caso ocorreu por volta das 15h20, segundo a Polícia Civil. Os feridos foram prontamente atendidos na UPA do município e não há registro de óbitos.

O motorista estava com uma mulher no banco passageiro do veículo no momento do atropelamento. Ambos foram levados por policiais à delegacia da região para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Militar Rodoviária afirmou que o homem de 28 anos que dirigia o veículo foi preso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

" A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem, de 28 anos, por atropelar manifestantes na tarde desta terça-feira (2), no km 541 da Rodovia Washington Luiz, em Mirassol. O homem passava com seu veículo pelo local, mas, ao tentar ser impedido de seguir por um grupo de pessoas, acelerou o carro. Dois policiais militares rodoviários, juntamente com outras pessoas, foram atropelados. O resgate foi acionado e encaminhou as vítimas às unidades hospitalares da região. O homem foi abordado pelos PMs e preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Mirassol, onde o boletim de ocorrência está sendo registrado. Foi solicitada perícia para o local e o caso foi registrado como tentativa de homicídio ", diz a nota da PMR.

Os vídeos do atropelamento mostram o carro cercado por manifestantes e o momento do veículo acelerando e atravessando a multidão. Há também registros sensíveis que mostram o automóvel passando por cima de pessoas que estavam deitadas no asfalto.

Outro vídeo mostra os manifestantes quebrando o carro, que parou alguns segundos depois de atropelar o grupo de pessoas. Na gravação é possível ver policiais militares tentando intervir.

Mirassol / São Paulo - Motorista petista responsável pelo atropelamento em massa de 15 pessoas deixando 4 delas em estado grave, quase foi linchado por pessoas presentes nos protestos. pic.twitter.com/daq4AbDCYc — tuca 🇧🇷 2️⃣ 2️⃣ 🇧🇷 (@tucabr54) November 2, 2022

Rodovias bloqueadas

Último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal ( PFR ) na tarde desta quarta-feira (2) diz que, no total, ainda há 146 vias bloqueadas em 17 estados brasileiros. No fim da manhã de hoje, o número era de 150 rodovias interditadas, mas em 15 estados.

Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições 2022 no último domingo (30), que marcou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

