O empresário Thiago Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira , de 42 anos, recebeu novas denúncias pelo Ministério Público de São Paulo. Nesta sexta-feira (14), ele foi preso pela Interpol nos Emirados Árabes e estava foragido desde setembro.

Thiago Bennand é réu por agressão após bater na modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo . A Justiça havia decretado a prisão dele por não ter entregado o passaporte até o dia 23 de setembro.

Segundo o MP , o empresário cometeu outros nove crimes contra uma mulher que foi obrigada a tatuar as iniciais dele em Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo.

As denúncias são por: estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal, ameaça, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo.

O crime

O empresário foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, 37, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo Fantástico no dia 30 de agosto.

Brennand virou réu por lesão corporal contra uma mulher e corrupção de menor de idade. No pedido liminar negado, nesta semana, pela Justiça, a defesa alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher".

Thiago também teria enviado e-mails aos Ministério Público e reclamado sobre a maneira que seu nome foi escrito.

A prisão foi decretada por ele ter descumprido uma decisão judicial e não ter se apresentado para entregar o passaporte. Thiago viajou em 3 de setembro para Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo sua defesa alegou à época, ele voltará ao Brasil em 18 de outubro.

