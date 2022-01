Montagem iG / Fotos: Reprodução TV Bahia Homem mata e esquarteja mulher

Um homem de 40 anos foi preso por matar e esquartejar a esposa na tarde de Natal, no último dia 25, na zona leste da cidade de São Paulo. Ele foi detido nessa segunda-feira (3) por um mandado temporário em Tremedal, no sudoeste da Bahia . O criminoso e a vítima eram casados há 18 anos e tinham duas filhas.

De acordo com a polícia, a filha mais nova do casal, de 4 anos, presenciou o assassinato, que teria sido cometido por ciúmes. O homem foi identificado como Assuero Severo dos Santos.

O investigado teria matado Cláudia Almeida dos Santos, de 38 anos, a facadas após uma discussão, segundo a polícia. Depois, desmembrou o corpo da mulher e colocou as partes dentro de uma mala. Câmeras de segurança flagraram o homem caminhando pela rua segurando uma bagagem de mão, onde estariam os restos mortais da vítima.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as partes do corpo de Cláudia foram jogadas em suas áreas de mata na capital paulista, nas avenidas Calin Eied e Dr. Luís Ayres.

Após cometer o crime, Assuero retornou à Bahia, procurou a delegacia acompanhado de um advogado, confessou a ação e se entregou.

"Em momento nenhum ele demonstrou arrependimento. Nem constrangimento ele teve na hora de contar os detalhes. Foram muitos detalhes, um interrogatório extenso. Em quase 21 anos de profissão, eu nunca vi uma pessoa tão fria", disse o delegado que interrogou o investigado na Bahia, Gustavo Tortorelli, à TV Bahia .

Leia Também

Segundo o delegado, o investigado mentiu para os amigos e família, dizendo que ela havia fugido com um amante para o Paraná. Ele também teria dito que havia registrado uma queixa do desaparecimento da mulher — o que nunca fez.

Agora, o homem está preso no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, a 84 km de Tremedal.