Graer/PMBA Imagem da lama que tomou conta da cidade de Itajuípe, na Bahia





A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) comunicou, na tarde desta segunda-feira (3), que mais uma morte foi confirmada em decorrência das chuvas que atingiram o estado no mês de dezembro. O 26º óbito foi de um homem de 39 anos, que se afogou no povoado do Sabiá, na zona rural do município de Belo Campo.



Em nota enviada à imprensa, a Sudec informa que a morte ocorreu na última quinta-feira (30), mas foi confirmada pela prefeitura apenas hoje. As outras 25 vítimas são de Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).





Outros números indicam que a tragédia afetou 715.634 pessoas, espalhadas em 166 municípios, estando 154 deles em situação de emergência. Até o momento, o estado contabiliza 30.915 cidadãos desabrigados, outros 62.731 desalojados e 518 feridos.