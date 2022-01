Divulgação/CBM-AM Ainda não é possível saber o que motivou o crime

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) realizou o resgate de um corpo que estava dentro de um poste oco de fibra. O caso aconteceu em Paratins, município do Amazonas, no último sábado (2). A vítima, Misael, teve apenas o primeiro nome divulgado.

Segundo informações, foi preciso utilizar equipamentos para abrir parte do poste e resgatar o corpo. O jovem apresentava marca de tiros e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Parintins.

Ainda não é possível saber o que motivou o crime ou o tempo que o corpo ficou no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.