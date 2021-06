Reprodução Lázaro Barbosa foi morto nesta segunda-feira (28)

O tio de Lázaro Barbosa , Jorcilei Sales, disse acreditar que a chacina contra a família de Ceilândia , no DF, foi encomendada e que o sobrinho teria recebido uma ordem para executá-la. Ainda de acordo com ele, Lázaro era "carinhoso, apesar de ser um pouco sistemático" e nunca sequer levantou a voz para família. As informações são da Record TV .

O procurado foi morto na manhã desta segunda-feira (28) após troca de tiros com policiais em Águas Lindas de Goiás . A equipe de força-tarefa estava mobilizada havia 20 dias atrás do suspeito. Ele é apontado como o responsável pelo assassinato de quatro pessoas da mesma família no Distrito Federal entre outros crimes.

O tio de Lázaro disse que ele tinha muito conhecimento da mata e da região onde esteve foragido nesse período e acredita que isso tenha feito com que fosse contratado para praticar a chacina. "No meu ponto de vista, não tenho testemunho, mas eu acredito que foi um crime encomendado, porque [a área de divisa entre] Brasília e Goiás é um lugar de gente que não paga a pessoa como deve, e acredito que aquilo não foi da cabeça dele, não", afirmou.

Segundo o depoimento de Jorcilei, mesmo após terem ficado distantes por causa das rotinas, Lázaro e ele continuavam amigos. De acordo com ele, o suspeito sempre foi respeitoso com toda a família e perguntava por ele. "Para mim, ele foi e sempre será meu amigo. Se eu te falar que ele já levantou uma voz alta com a gente, eu estou mentindo. Ele era carinhoso, sempre quando vinha em casa, apesar de ser um pouco sistemático, ele beijava no meu rosto, beijava no rosto da tia dele. Nós tínhamos um vínculo muito forte".

À TV Record , Jorcilei também afirmou que a família ainda está abalada com toda a situação, porque esperava que Lázaro se entregasse e pagasse pelos crimes. Ao mesmo tempo, os familiares também lamentam as vítimas do homem.

Em relação à captura do sobrinho, Jorcilei acredita que Lázaro "revidou e a polícia, que ja estava com muita raiva dele, acabou abatendo a vida".