Reprodução/Polícia Civil do DF Cartaz de procurado de Lázaro Barbosa de Souza

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse estar preocupado com a situação do fugitivo da polícia Lazaro Barbosa de Sousa, também conhecido como serial killer do Distrito F ederal . O homem é responsável por uma série de crimes , incluindo uma chacina no Incra 9, em Ceilândia , na última quarta-feira (9), e continua foragido.

"O quadro é de um facínora, de um assassino perigosíssimo, que age com requintes de crueldade", afirmou Caiado.



A operação para a captura de Lázaro é comandada pelo secretário de Segurança Pública goiano, Rodney Miranda, que passa informações sobre o caso diariamente ao governador. "Estou acompanhando [os desdobramentos] diariamente. Estou com toda a minha área de inteligência da polícia deslocada para a região", disse Caiado.

As buscas pelo foragido já duram oito dias e contam com a ajuda de aproximadamente 200 homens. Lázaro já trocou tiros com policiais, invadiu propriedades rurais e continua escondido pelas matas da região. "É algo que mostra que é, realmente, uma pessoa totalmente desequilibrada", acrescentou o governador.

"Ele é capaz de praticar as maiores barbáries", continuou Caiado, dizendo que acredita no trabalho dos policiais e que espera que o homem seja capturado até o fim de semana.

Distrito Federal

Além de Caiado, nesta quarta-feira (16), o governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha, disse que Lázaro faz as polícias do DF e de Goiás "quase como de bobas".

"Essa caçada nos impressiona muito. São quase 300 homens da polícia do Distrito Federal e de Goiás que estão atrás desse marginal e que não conseguiram ainda localizá-lo. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa tranquilizar as famílias daquela região e dar a punição devida a esse marginal que vem causando tanto mal e que vem fazendo a polícia do Distrito Federal e do Goiás quase como de bobas", disse ele.