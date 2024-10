Divulgação/Spark TV Darryl Anka, de 73 anos, alega que incorpora uma entidade "sobrenatural" chamada Bashar





Uma documentarista, que se auto-intitula especialista em ufologia, afirma que entrevistou um " alienígena " incorporado no corpo de um homem, no que seria o primeiro registro de um caso parecido na História.

O idoso, Darryl Anka , de 73 anos, alega que incorpora uma entidade " sobrenatural " chamada Bashar ; a entidade que supostamente teria sido entrevistada por Serena DC, que no ano passado investigou a existência de “múmias alienígenas” no Peru .

De acordo com o documentário da Spark TV, com o nome “Interview With The Extraterrestrial” (entrevista com o extraterrestre), Darryl "se transformou" em Bashar em poucos segundos, assumindo uma voz com um tom robótico e maneirismos totalmente diferentes. A transformação durou 34 segundos, tempo no qual Darryl permitiu que ele "assumisse o controle" antes de proferir palavras embaralhadas que se transformaram logo em inglês.

A entrevista

Na conversa com Serena, o "alienígena" proclamou que os humanos são experimentos de DNA criados por alienígenas chamados "Nus". Acrescentou ainda que os extraterrestres estão todos conectados à raça humana e que os Nus modificaram geneticamente nossos ancestrais para ajudar na evolução da Humanidade.

O ET teria confirmado que avistamentos de óvnis e interações alienígenas são reais, enquanto “nossa família intergaláctica relacionada ao DNA mantém o nosso planeta sob estrita observação”.

"Muitos acham difícil acreditar que um humano possa canalizar uma consciência extraterrestre, mas aceitamos prontamente que médiuns podem se comunicar com os falecidos. Se acreditamos que os mortos podem falar por meio de um médium, então por que descartar a possibilidade de contato com seres de outros mundos?", indagou Serena após a entrevista.

De outro mundo

A documentarista também declarou que "algo sobrenatural entrou na sala(...) algo de além do nosso planeta". "No momento em que fiquei cara a cara com Bashar, algo mudou. A atmosfera ficou mais densa, e me vi fazendo perguntas além da compreensão humana. Estou 99,9% convencida de que não estava mais falando com Daryl", contou a documentarista.

"Revelações" de Bashar

Entre as falas do que seria o ET no documentário, teve a afirmação de que os seres humanos não evoluíram de chimpanzés. "Os chimpanzés são um ramo separado da evolução. Houve uma forma inicial da qual você se ramificou, mas, eventualmente, uma forma hominídea (macaco) algo semelhante ao que você rotulou como homo erectus evoluiu naturalmente em seu planeta”. A afirmação já é amplamente conhecida pela comunidade científica, que diz que os seres humanos e chimpanzés possuem ancestrais em comum.

Em outro momento da entrevista, a voz destacou que "várias centenas de milhares de seus anos atrás, uma espécie extraterrestre que se autodenominava AnnNu de fato veio ao seu mundo e estava em busca de certos minerais para ajudá-los no equilíbrio da atmosfera de seu próprio mundo”.

Continua dizendo que “percebendo que tarefa monumental era, eles decidiram injetar seu próprio DNA, sendo geneticistas experientes, em várias das espécies de hominídeos que haviam evoluído até certo ponto e eram semelhantes a eles o suficiente para se transformarem naquelas que poderiam ajudá-los nessa empreitada".





Mistura de espécies

Assim, eles teriam criado, a partir da forma hominídea original, o que veio a ser entendido agora como homosapiens. "Eles [os aliens que visitam a Terra] precisavam passar por mutações para prosperar até certo ponto, mas também usar sua tecnologia avançada para mudar para realidades paralelas como a sua, onde encontrariam DNA humano viável que lhes permitiria perpetuar sua civilização porque a destruição de seu mundo os fez ter a incapacidade de se reproduzir e eles estavam morrendo por causa da mutação. Eles parecem ser extraterrestres para você".

