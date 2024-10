Reprodução RBS TV Policiais na rua em Novo Hamburgo

Um homem de 45 anos matou duas pessoas e feriu outras 10 em um ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS) , às 23h desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Civil, os mortos são o pai do homem , que não teve a identidade divulgada, e um policial militar acionado para ir ao local, identificado como Everton Kirsch Júnior, de 31 anos.

Entre os feridos estão outros parentes do atirador, a mãe, o irmão e a cunhada. Além deles, outros seis policiais, um guarda municipal também tiveram ferimentos no ataque.

A Brigada Militar (BM) faz cerco contra o suspeito, que, até 6h17 desta quarta-feira (23), estava dentro do imóvel onde começou o tiroteio.

O atentando aconteceu em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco.

"A todo momento, tentamos negociar com ele, conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele nao responde a nenhum contato que estamos tentando fazer com ele. A única forma de resposta é através de disparos", disse à RBS TV o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo

A Brigada Militar foi ao local sob suspeita de maus tratos com idosos. Foi aí que ele reagiu à abordagem e iniciou os disparos.



O atirador estaria submetendo os pais a cárcere privado. Logo que viu os policiais, ele atirou com uma arma de fogo contra eles a partir da frente do imóvel. Policiais foram feridos, bem como pessoas que passavam pela rua.

"De forma inesperada e totalmente agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência. Ele efetuou disparos contra os próprios pais dele e contra a guarnição que estava ali atendendo a ocorrência", detalha Famoso.

A BM não divulgou detalhes, mas afirma que o pai do homem foi morto por ele dentro da casa.

