Um acidente de ônibus na estrada que leva a Machu Picchu, no Peru, deixou mais de 30 feridos, incluindo 10 turistas italianos e dois brasileiros.

A batida ocorreu quando o veículo voltava da antiga cidade inca, na estrada em zigue-zague que conecta o sítio arqueológico com Cusco.

Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu de uma altura de 15 metros. Os viajantes feridos foram socorridos e levados a hospitais em Cusco e apresentam fraturas e traumatismos.

Os italianos envolvidos no acidente têm entre 33 e 48 anos de idade, mas não correm risco de morte, e a Embaixada do país europeu em Lima está em contato com as autoridades locais para auxiliar os feridos.

"Os italianos envolvidos em um acidente rodoviário perto de Machu Picchu não estão em perigo de vida. Continuamos acompanhando com grande atenção", disse no X o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

Já os brasileiros feridos, segundo uma lista publicada pelo site Trome, foram identificados como Bruna Suárez, que sofreu uma fratura na perna esquerda, e José Angoncillo, com múltiplas lesões.

