Reprodução Vulto próximo a cama de crianças foi visto em casa de família em Nevada, nos Estados Unidos





Uma mulher decidiu instalar uma câmera no quarto dos netos para monitorar o sono das crianças, já que uma delas, Amber McKenzie, havia dito conversar com algo invisível no meio da noite. Ao olhar as imagens gravadas, a avó Tory McKenzie percebeu a presença de um vulto bizarro próximo ao berço dos netos. O caso aconteceu em Nevada, nos Estados Unidos.

A história foi divulgada pelo jornal britânic o Daily Mail : “Foi tão chocante quando eu vi. Eu tinha que fazer um teste duplo. A primeira coisa que vi foram chifres em sua cabeça, então você imediatamente pensa que é o diabo ou um demônio. Corri até a casa e mostrei ao meu filho mais velho. Só estávamos em choque e ele também não conseguia explicar”, disse Tory McKenzie.

O vulto aparece nas imagens das câmeras às 3h da manhã. A mulher disse ao jornal que a descoberta fez ela temer pela vida de seus netos, já que, poucos poucos dias antes da gravação, sua neta de dois anos foi vista pelos pais alertando um intruso invisível para “ir embora”.



“Todo mundo estava dormindo, então não poderia ter sido meu filho ou sua esposa. Ainda temos fotos dele lá e não se parece com nada disso. Eu sei que é algo sobrenatural”, Tory.

A história foi compartilhada na página paranormal do Facebook para pedir conselhos dos usuários.