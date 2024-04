Redes sociais Inessa Polenko

Inessa Polenko, de 39 anos, caiu de uma altura de 170 pés, cerca de 51 metros, enquanto tentava tirar uma foto para redes sociais em uma plataforma de observação no topo de um penhasco. Testemunhas afirmam que ela escalou uma barreira antes de cair do precipício para uma praia abaixo.

Paramédicos foram chamados ao local e Polenko foi levada ao hospital, mas foi declarada morta pouco depois de chegar.

O incidente ocorreu no ponto de observação de Gagry, na região parcialmente reconhecida da Abecásia, no Cáucaso do Sul, na costa leste do Mar Negro, com vista para o mar.

Polenko, que tinha cerca de 9.000 seguidores no Instagram, costumava postar selfies de suas viagens ao redor do mundo, incluindo Dubai, Egito e a Crimeia.

Ela tinha clientes em Moscou e Sochi, onde morava e onde ocorrerá o funeral.

Uma investigação sobre o incidente está em andamento na Abecásia.

Segundo o jornal britânico Daily Star, este não é o primeiro incidente fatal envolvendo turistas. Um britânico, Stephen Willits, morreu após cair de uma sacada de hotel em Corfu, pouco depois de pedir sua namorada em casamento.