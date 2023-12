Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Palestinos aguardando para cruzar a passagem de Rafah em direção ao Egito

Um terceiro grupo de brasileiros e seus familiares deixaram a Faixa de Gaza nesta-quinta-feira (21). Eles cruzaram a passagem de Rafah rumo ao Egito ainda na parte da manhã e agora aguardam a chegada do voo da FAB para embarcar ao Brasil.



A autorização para deixar o território palestino foi concedida a 34 pessoas pelas autoridades israelenses. Entretanto, o número final de quantos brasileiros e familiares completaram o processo será informado só após o fim da repatriação.

Segundo a CNN apurou, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-30, decolou às 8h20 do Rio de Janeiro (horário local) rumo ao Cairo, no Egito, para fazer a repatriação. A previsão é que o grupo desembarque no sábado (23), às 8h, na Base Aérea de Brasília.