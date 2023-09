Reprodução Homens brigam no Rio de Janeiro





Um vídeo se tornou viral nas redes sociais, mostrando uma briga entre dois homens na Pedra do Telégrafo, um ponto turístico localizado em Barra da Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso teria começado devido à impaciência de um dos homens enquanto aguardava sua vez para tirar uma foto na Pedra do Telégrafo. Este local é conhecido por proporcionar uma ilusão de ótica, onde os visitantes podem posar de maneira a parecerem estar se pendurando em um penhasco alto, o que cria imagens impressionantes.

O vídeo mostra que o homem na fila ficou irritado com o outro indivíduo que estava posando para a foto e que teria atrapalhado a imagem desejada. Isso resultou em um confronto físico entre os dois homens, culminando em uma briga que os levou a cair no chão.

Em um momento da briga, um dos envolvidos escorregou e desceu parte do penhasco, que está situado a cerca de 354 metros acima do nível do mar. Por sorte, uma tragédia foi evitada e ambos os homens não sofreram ferimentos graves.

Apesar da sorte, o incidente chamou atenção e gerou debates nas redes sociais, uma vez que a briga ocorreu em um local de grande apelo turístico e que costuma atrair visitantes em busca de fotos impressionantes.

Confira o vídeo:



Briga para tirar foto quase acaba em tragédia na Pedra do Telégrafo. Vídeo da confusão entre dois homens viralizou nas redes sociais neste domingo. #Odia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/1p8Yfxb2It — Jornal O Dia (@jornalodia) September 17, 2023









A Pedra do Telégrafo está localizada no Parque Estadual da Pedra Branca, em Barra de Guaratiba. O nome "Pedra do Telégrafo" remonta à Segunda Guerra Mundial, quando o local abrigou uma estação militar de comunicações.

Hoje, é conhecida principalmente pela vista panorâmica e pelas imagens peculiares que os visitantes tiram no local.