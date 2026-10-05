Local do incidente
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Local do incidente

Um pescador foi levado ao hospital após ter sido mordido duas vezes por um tubarão-mako neste domingo (4), em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, segundo a tv local KTLA.

Segundo o gerente do Paradise Cove Beach Cafe, cafeteria próxima ao local, o incidente ocorreu por volta das 8h30 (horário local). O homem estava pescando de caiaque quando fisgou o tubarão.

Ele chegou a devolvê-lo à água. Porém, o animal veio novamente em sua direção, pulou dentro do caiaque e o atacou pela segunda vez.

Um tripulante de um barco próximo prestou socorro levando a vítima para a costa, conforme informações da Traffic News Los Angeles.

Tubarão-mako
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Tubarão-mako

Em terra firme, salva-vidas e bombeiros ajudaram a encaminhar o pescador para avaliação médica. 

Ele foi mordido em dois lugares. Vi algumas marcas de dentes na parte inferior da perna e acima do joelho. Ele conseguiu sair do caiaque caminhando, com ajuda, mas as marcas de dentes eram claramente visíveis. gerente do Paradise Cove Beach Cafe, cafeteria próxima ao local.







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