Animal se tornou embaixador de relações públicas da cidade de Busan, Coreia do Sul
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Animal se tornou embaixador de relações públicas da cidade de Busan, Coreia do Sul

Um tubarão de 3,5 metros de comprimento preso em canal de parque à beira-mar acabou se transformando em atração turística em Busan, Coreia do Sul. O animal foi apelidado de “Bukang-i” e acabou preso no dia 18 de setembro. Desde então, duas tentativas de resgate do tubarão falharam, enquanto mais de 700 mil pessoas visitaram o local para vê-lo.

Conforme Yonhap, o  animal está preso em um canal artificial estreito e há preocupações com a saúde, já que não foi visto conseguindo se alimentar desde então. Uma operação no dia 29 de setembro falhou, quando cinco barcos tentaram o espantar para o mar.

Na segunda vez, 02 de outubro, a rede utilizada ficou presa no fundo do mar e não conseguiu recolher o tubarão para o mar aberto. No dia seguinte, o tubarão passou por cima da rede e voltou para a parte estreita do canal.

A espécie avermelhada se chama tubarão-cobre (Carcharhinus brachyurus), espécie que comumente atinge comprimentos largos como esse indivíduo de mais de 3 metros.


Alta visitação

O North Port Waterpark recebeu um nível de visitação cerca de 50 vezes acima da média por causa do episódio, que ocorre simultaneamente a um feriado de quatro dias consecutivos no país oriental. Somente no período, quase 500 mil pessoas passaram pelo local.

A popularidade foi suficiente para nomear o tubarão como embaixador honorário de Busan, uma ação simbólica de comunicação pública e turismo, conforme a Yonhap. O título foi concedido após consulta pública com 91% de aprovação dentre 8.200 pessoas.

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